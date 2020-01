Zázračné reformy na východe Európy

Relatívne nedávno, ani nie15 rokov dozadu, sa podobné titulky vzťahovali aj na Slovensko. To je však žiaľ nateraz minulosťou. Píšem o Estónsku, ktoré by pred 30 rokmi by asi nikto netipoval ako šampióna východného bloku.

Relatívne nedávno, ani nie 15 rokov dozadu, sa podobné titulky vzťahovali aj na Slovensko. To je však žiaľ nateraz minulosťou. V mojom blogu bude reč o Estónsku. Ponúkam dve krátke inšpirujúce videá. Jedno je z oblasti vzdelávania a druhé o digitalizácii Estónska. Videá sú s anglickými titulkami, slovenský preklad uvádzam pod videom.

Estónsko je pre nás mimoriadne inšpiratívne z viacerých dôvodov. Ide o postsocialistickú krajinu, ktorá mala východiskovú situáciu ešte ťažšiu ako Slovensko. Rozlohou je Estónsko len máličko väčšie ako Slovensko, avšak má len 1.3 milióna obyvateľov, z toho 0.5 milióna tvoria etnickí Rusi. Pred 30 rokmi by asi nikto netipoval Estónsko ako šampióna východného bloku.

Takže, keď to dokázali Estónci, prečo by v budúcnosti nemohli byť podobné videá natáčané aj o Slovensku???

Prečo deti v Estónsku patria k najvzdelanejším na svete

https://twitter.com/i/status/1206840128825630720

Estónsko porazilo všetky európske krajiny v štandardizovaných testoch pre pätnásťročných. Vo vyučovaní vedy je štvrté na svete, v čítaní piate a v matematike ôsme. Estónsko pritom vydáva na školstvo o 30 percent menej peňazí, než je priemer členských krajín OECD.

Tak čo robí Estónsko správne?

1.Estónsko očakáva vysoký štandard od všetkých detí a dáva im potrebné zdroje, aby dosiahli úspech. Učebnice, obedy a doprava sú pre všetky deti zadarmo. Estónsko dokáže svoj relatívne nízky rozpočet na školstvo efektívne využiť. Stavajú nové, nízkoenergetické školské budovy, ktoré z dlhodobého hľadiska spotrebujú menej zdrojov. Estónsko zvyšuje platy učiteľov, aby prilákalo do školstva schopných ľudí. Na vidieku či v meste, veľká či malá, všetky školy predpokladajú, že ich žiaci dosiahnu vynikajúce výsledky. V Estónsku má rodinné zázemie dieťaťa menší vplyv na ich školské výsledky, a tak je väzba medzi socioekonomickým statusom dieťaťa a jeho schopnosťami čítať menšia, ako je priemer OECD.

2.Učitelia majú autonómiu. Môžu si zvoliť vlastný prístup, pokiaľ dodržujú osnovy. A aby sa zabezpečilo, že učitelia fungujú čo najlepšie, keď majú možnosť konať slobodne, Estónsko zamestnáva len učiteľov s magisterským vzdelaním.

Estónsko rýchlo prijalo digitálnu technológiu. Bolo jednou z prvých krajín, ktorá dali do osnov digitálne zručnosti. Do roku 2020 musia byť všetky školy schopné používať len digitálne vyučovacie materiály. Dvakrát väčší počet estónskych detí končí ako počítačoví odborníci, ako je priemer OECD.

Digitalizacia Estónska

https://twitter.com/i/status/1101733494781366272

Začalo to v roku 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz a Estónsko získalo nezávislosť. Krajina sa rozhodla začať obrovským spôsobom investovať do digitálnej infraštruktúry. Dala všetkým občanom digitálny identitu. Teraz môžu cestovať do zahraničia prostredníctvom čipových občianok, podpisovať dokumenty a platiť dane. A dokonca aj posielať zašifrované maily. V roku 2005 sa Estónsko stalo prvou krajinou na svete, ktoré zaviedlo hlasovanie na internete. A dokonca ponúka virtuálne povolenie na pobyt Neestóncom. Občania majú prístup skoro ku všetkým vládnym službám na internete 24 hodín denne. Vrátane všetkých svojich zdravotných a lekárskych záznamov. Prísne zákony ochraňujú osobné dáta a blockchainové časové záznamy umožňujú užívateľom vidieť, kto sa pozeral na ich informácie. Špehovanie vládnych činiteľov je trestný čin. Po obrovskom internetovom útoku r. 2007 sprísnilo Estónskou svoju bezpečnosť. Založilo špeciálnu jednotku NATO a zálohovali si svoje servery v zahraničí na prvom svetovom dátovom veľvyslanectve. Digitálna revolúcia ušetrila Estónsku peniaze a vytvorila silne sa rozvíjajúci technologický sektor.

foto: flickr.com