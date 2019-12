Záchrana piešťanského letiska alebo ako som vstúpila do politiky

Impulzom na môj vstup do župnej politiky bola kauza piešťanské letisko, ktorému hrozila likvidácia. Okrem katastrofálneho (ne)manažovania letiska k zlej situácii prispeli aj neúmerne vysoké odmeny členom manažmentu.

V novembri 2017 som bola zvolená za poslankyňu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Impulzom na môj vstup do župnej politiky bola kauza piešťanské letisko. Ako aktivistka som od roku 2016 vystupovala proti jeho pripravovanej likvidácii a upozorňovala na rôzne podozrivé podozrivé okolnosti. Likvidáciu sa nakoniec podarilo odvrátiť.

LUKL (Letisko určené k likvidácii)

Predstavenstvo Letiska Piešťany, a.s. počas pôsobenia Tibora Mikuša v rokoch 2009-2017 nevyvíjalo žiadne aktivity smerujúce k rozvoju letiska a hospodársky výsledok sa prepadal do čoraz väčšieho mínusu. Okrem katastrofálneho (ne)manažovania letiska k zlej situácii prispeli aj neúmerne vysoké odmeny členom predstavenstva a dozornej rady. Tieto síce neboli od roku 2010 vyplácané, ale stále sú nárokovateľné a boli aj viacerými bývalými členmi orgánov letiska súdne vymožené. Celková výška dlhu spôsobeného nevyplatenými odmenami od 1.8.2010 do 30.10.2016 bola 608 388 EUR. Tu je prehľad odmien v porovnaní s inými malými letiskami:

Odmeny členom orgánov spoločností prevádzkujúcich vybrané letiská 2012-2015 v eurách (-)

Odmena členov orgánov spoločností prevádzkujúcich ybrané letiská na jedného cestujúceho v rokoch 2012-2015 v eurách (- )

Škandalóznymi boli aj rôzne pôžičky od právnických osôb, ktoré mali záložné práva na zariadenia a pozemky letiska vrátane prístupových ciest a dokonca časti príjazdovej dráhy(!).

Keď bolo na 29.11.2016 zvolané valné zhromaždenie s jediným bodom - likvidácia letiska a situácia sa zdala beznádejná, kontaktovala som vedenie OĽANO a vystúpila som na tlačovke v NR SR 21.11.2016. Postupne aj po poslaneckom prieskume vychádzali na svetlo ďalšie zvláštne fakty. Výpočet dlhov na odmenách doplnil aj bohatý zoznam veriteľov so zlatými padákmi. V rokoch 2012, 2013 a 2014 žiadalo 7 členov predstavenstva a dozornej rady vyplatiť odmeny vo forme 8-násobkov ich platov. Dvaja z nich dokonca žiadali 2-krát 9-násobok platov. Dôvodom malo byť ukončenie funkčného obdobia, hoci sa následne vrátili na tie isté pozície.

Záchrana letiska

V novembri 2017 sa Jozef Viskupič stal predsedom TTSK a ja som bola zvolená za župnú poslankyňu. Po týchto voľbách dalosti nabrali rýchly spád a bezprostredná likvidácia letiska bola zažehnaná. Jozef Viskupič podnikol množstvo krokov na stabilizáciu a konsolidáciu pomerov na letisku, rokoval s predstaviteľmi Ministerstva dopravy i Mestom Piešťany, vybudoval novú príletovú halu, TTSK podal projekt na vybudovanie integrovaného parkoviska, ktoré bude slúžiť cestujúcim i návštevníkom Piešťan. V júni 2018 sa na letisku uskutočnil medzinárodný workshop s názvom Šanca pre malé regionálne letiská, na ktorom vystúpili viacerí riaditelia regionálnych letísk zo Slovenska a Českej republiky, erudovaní odborníci a vysokoškolskí pedagógovia. Workshop priniesol mnoho podnetov a kontaktov s cieľom podporiť rozvoj a využitie letiska.

Ako funguje letisko dnes

V lete 2019 začali lietať z Piešťan letné charterové lety do Antalye a Hurghady, po prvýkrát v histórii letiska. Na júnovom zastupiteľstve podporili letisko aj piešťanskí poslanci, schválili peňažný vklad 688.500 eur do základného imania letiska, čo zodpovedalo výške daňovej pohľadávky Letiska Piešťany, a.s. voči Mestu Piešťany. Počas letnej sezóny bolo uskutočnených spolu 31 charterových letov. Tržby letiska sú k dnešnému dňu dvojnásobné oproti roku 2018. V budúcej sezóne sa počíta s navýšením letov a s ďalšími destináciami.

Táto skúsenosť mi ukázala, že má význam sa verejne angažovať a že aj jednotlivec, ak má podporu, môže veľa zmeniť. Ďalšou cennou skúsenosťou bolo, že OĽANO okamžite reagovalo na môj podnet, hoci som vtedy bola pre nich neznámou aktivistkou. Navyše Jozef Viskupič splnil svoj predvolebný sľub, že zachráni letisko, hoci tomu už takmer nikto nedával šancu.

Situácia na Letisku Piešťany bola obrazom toho, ako sa na Slovensku narábalo a žiaľ stále na mnohých miestach stále narába s verejnými financiami, na komunálnej, župnej aj na národnej úrovni. Peniaze, ktoré sú vynakladané nehospodárne, však v konečnom dôsledku poškodzujú obyčajných ľudí, ktorí potom nemajú dostupné potrebné služby, starostlivosť. Preto pokračujem vo svojej snahe a uchádzam sa o váš hlas aj vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2020.

Mojimi prioritami sú:

rodina (dostupné poradenské a odľahčovacie služby pre rodiny)

sociálne veci (zlúčenie rezortov sociálnych vecí a zdravotníctva s cieľom zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti pre občanov so ZŤP, dlhodobo chorých, seniorov a zomierajúcich)

zdravotníctvo

mládež a školstvo

boj proti korupcii

Podrobnejšie sa budem mojim prioritám venovať v ďalších blogoch.

KANDIDUJEM S ČÍSLOM 28 ZA OĽANO.